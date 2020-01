Selena Gomez dice que fue emocionalmente abusada por Justin Bieber

Selena Gomez sigue promocionando su nuevo disco Rare, y en algunas entrevistas incluso ha revelado cosas impactantes sobre su relación con Justin Bieber.

NPR publicó una entrevista con Selena y honestamente estamos importadas. Primero, dice que desde el 2015 (cuando su álbum previo fue lanzado) ha vivido “algunos de los peores momentos de mi vida”, por problemas médicos y emocionales. Pero las cosas se pusieron realmente interesantes cuando habló de su single Lose You to Love Me, que es sobre Justin. “Sentí que no tuve un cierre respetuoso y lo había aceptado, pero sabía que necesitaba una manera de decir las cosas que deseaba haber dicho… Fue muy difícil y estoy feliz de que se haya terminado”.

El entrevistador preguntó específicamente acerca de Justin y Selena respondió “Siento que fui víctima de un tipo de abuso”.

Cuando se le preguntó si se refería a abuso emocional ella continuó explicando:

“Sí, y siento que es algo que me ha costado entender como adulta. He tenido que entender las decisiones que estaba tomando. No quiero seguir hablando del mismo tema el resto de mi vida, pero estoy muy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y he encontrado una manera de caminar a través de ello con tanta gracia como ha sido posible”.

