Se filtra toda la conversación entre Kanye West y Taylor Swift… y ella es la que decía la verdad

“Taylor aprobó la letra de la canción. Ella sabía lo que venía y de repente decidió actuar como si no”, dijo Kim en una entrevista con GQ.

Sin embargo, parece que todo fue una mentira de Kanye West y Kim K.

Se ha filtrado un audio con toda la conversación y Kanye NUNCA le mencionó la letra de la canción. Taylor nunca aprobó aparecer desnuda en el video ni que la llamaran una p*erra.

Solamente aprobó la letra “Siento que Taylor Swift podría deberme sexo”.

A pesar de esto, Taylor fue duramente atacada y sus redes se llenaron de serpientes que los internautas le dejaron. Los ataques llegaron a tal nivel que la cantante tuvo que desactivar los comentarios.

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 17, 2016