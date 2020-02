Robert Pattinson dice que es “raro” que lo consideren guapo

Después de haber sido llamado “el hombre más atractivo del mundo”, Robert Pattinson asegura que se siente raro con este título.

El actor insiste que nunca se encontró guapo hasta que participó en la película Twilight, en donde daba vida al galán de la saga, un chico llamado Edward Cullen.

En entrevista con la revista Allure, confesó “Es raro. Nunca me postulaba para los roles de galán porque siempre he sido un poco incómodo cuando conozco gente. En mi rol de Harry Potter tenía que ser un chico guapo, me shockeó haber conseguido el papel tan fácilmente. Después en Twilight, Edward es hermoso, hermoso, hermoso. Cuando llegué a la audición, me había pintado el pelo negro, pero ya se me veían las raíces y me había depilado todo el cuerpo. Además, llevaba varios meses tomando cerveza todo el día así que parecía un bebé con peluca. Ninguno de mis amigos me habían dicho que era bien parecido”.

Además reveló que no se lleva bien con la fama pues se siente como un “pez en una pecera de vidrio”.

“Me siento como un pez en pecera que no sabe a dónde ir. Me llevo bien con la fama pero luego vivir solo se vuelve un hábito y es difícil tener gente alrededor. Si es un riesgo eso de volverse un poco loco. Cuando estás solo empiezas a quitarle importancia a cómo te vistes, dejas de cambiar. Estar aislado cambia mi comportamiento”.

¿Siempre te ha parecido guapo Robert? ¡Ya queremos verlo como Batman!

