“Quería envejecer junto a ella”: Lupillo Rivera confiesa que nunca ha amado a alguien como a Belinda

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Lupillo fue cuestionado sobre sus sentimientos por Belinda y aceptó que ha sido la mujer que más ha amado en la vida.

“Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Sí, fue la mujer que mas he amado en la vida, hasta este punto”, dijo.

Además, solo tuvo halagos para Beli diciendo que es una mujer completa, bellísima y que admira y admirará toda la vida.

Encima de todo, Lupillo confesó que tiene un tatuaje de la cara de Belinda en uno de los brazos y que aunque le han ofrecido cubrirlo, lo tendrá hasta que muera.

“El tatuaje fue un reto que hicimos, cumple el reto y le di mi palabra de que nunca me lo voy a quitar y ahí se va a quedar. No me interesa ponerme algo encima o taparlo… Hasta que me muera, ahí se va a quedar el tatuaje”.