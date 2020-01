¿Qué pasó entre Brad Pitt y Jennifer Aniston en los SAG Awards?

Ya viste a Brad Pitt y a Jennifer Aniston en los SAG Awards en todos lados. Después de protagonizar una romántica escena en la entrega de premios la ex pareja de esposos se ha vuelto viral pero… ¿por qué? Te contamos todo lo que sucedió.

PRIMER EPISODIO

La polémica comenzó desde temprano, cuando en la alfombra roja, Entertainment Tonight le preguntó a Aniston sobre la atención de la prensa y especulaciones que ella y su ex esposo podrían reconciliarse.

“Es algo hilarante pero, ¿de qué más van a hablar?”, contestó.

SEGUNDO EPISODIO

El segundo momento llegó cuando el actor aceptó su premio por Once Upon a Time… In Hollywood. Brad hizo un pequeño chiste que podría haber sido una indirecta sobre su relación pasada con Aniston.

“Seamos honestos, fue una parte complicada: un tipo que se droga, se quita la camisa y se lleva mal con su esposa, fue algo difícil”, dijo con sarcasmo.

Así reaccionó Aniston:

EL TERCER EPISODIO

El tercer momento sucedió cuando Pitt fue grabado mientras Aniston recibía un premio por su participación en The Morning Show. Creemos que sus expresiones faciales lo dicen TO-DO.

EEEEEL EPISODIO

Y finalmente el momento que todos esperaban… los actores se encontraron en el backstage y protagonizaron un momento súper alegre y un poquito (solamente poquito) romántico.

Aquí las fotos:

COSMO RECOMIENDA: