¡Que no cunda el pánico! Channing Tatum está oficialmente en esta dating app

En caso de que no te hayas enterado hasta ahora, Channing Tatum terminó su relación con Jessie J. Y bueno, Channing no está perdiendo el tiempo y ya se encuentra buscando a su próxima novia. Es decir, se ha confirmado que el guapo bajó y está usando una dating app. Pero antes de que le cortes a tu novio y bajes Tinder en completo pánico, debes tener en cuenta que Channing se unió a Raya, una app exclusiva que atrae actores, artistas y figuras públicas.

Una fuente contó sobre el perfil de Channing en Raya a Us Weekly, confirmando que escribió:

“Sí, yo solía ser un estripper. Lo siento”, a lado de un emoji,

También contó que la canción de su perfil es Brown Sugar de D’Angelo.

“Lleva en Raya un par de semanas. Quiere salir con alguien y no le da pena gritarlo”, contó otra fuente a E!News. “Quiere divertirse de nuevo y no le importa conocer a alguien en línea, cita a ciegas o literal caminando por la calle. Un amigo le sugirió Raya y él lo bajo porque no tiene nada que perder”.

Channing y Jessie comenzaron a salir en el otoño del 2018 y cortaron hace un mes.