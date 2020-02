¿Por qué Jennifer López no fue a los Óscares?

A pesar de que todas nos quedamos importadas con la actuación de J.Lo en Hustlers, la guapa fue totalmente ignorada en los Premios de la Academia. El internet ha estado muy enojado desde que soltaron las nominaciones, por lo que es bastante claro por qué no la verás sentada entre las mesas de invitados en la premiación.

Desafortunadamente, no veremos su beauty look, no nos inspirará con sus outfit increíbles… NADA. Hustlers fue totalmente ignorada durante estas premiaciones por lo que Jennifer no tendría ni por qué aparecerse.

Después de decir eso, queremos agregar que J.Lo está ocupada con mejores cosas. La guapa ha estado de un lado a otro desde el Super Bowl.

Además, por si la extrañas, Jennifer sí fue invitada a los 2020 Film Independent Spirit Awards hace unos días. La actriz deslumbró con unas sombras moradas y shimmery look.

GUAPÍSIMAAAAA.

COSMO RECOMIENDA: