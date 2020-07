Poncho de Nigris y su esposa revelan que están sufriendo de un embarazo ectópico

Marcela Mistral y su esposo, Poncho de Nigris, revelaron a través de un video que sufren de un embarazo ectópico.

Primero lo primero…

¿Qué es un embarazo ectópico?

Se trata de cuando un huevo fertilizado de implanta fuera de la matriz, usualmente en uno de las trompas de falopio.

Poncho y Marcela

Marcela Mistral y Poncho de Nigris revelaron en un video que están sufriendo de un embarazo ectópico y que están preocupados y tristes.

“Hay algunas especulaciones en redes sobre un posible embarazo de nosotros y es cierto, sin embargo nos vamos a enfrentar a una situación no muy común, un embarazo atípico. Me va a someter a una operación el día de mañana de emergencia y pues como sabemos que puede filtrarse, gente puede enterarse y no van a tener la verdad absoluta, por eso lo estamos compartiendo en este momento”, dijeron.

“Es un embarazo ectópico, la gente que lo ha vivido sabe, los médicos saben… si quieren produndizar el tema pues, lo sabrán. Es algo que sucede”.

Aquí el video completo:

¿Cuáles son la causas?

Ocurre cuando un óvulo fecundado queda atrapado mientras se dirige al útero, a menudo, debido a que las trompas de Falopio están dañadas por inflamación o malformación, según la clínica Mayo.

COSMO RECOMIENDA: