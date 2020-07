Que sean personajes que tengan un mensaje, que vayan más allá de lo superficial y que me saquen de mi zona de confort.

¿Qué nos puedes contar de tus próximos proyectos?

Tengo un proyecto que está ahorita en postproducción y va a ser comedia así que me verán completamente diferente.

¿A qué actrices admiras?

Meryl Streep, una actriz que no se rindió, que trabaja con una disciplina extraordinaria y nunca la ves metida es chismes.

Si pudieras interpretar cualquier papel, ¿cuál sería?

Creo que no tengo alguno en particular, he tenido la suerte de interpretar personajes súper diferentes en lo que llevo de mi carrera y cada uno es especial, me gusta que la vida sorprenda.

Fotografo: Alex Cordoba

Make up: Hugo Quiñones

Sylist: Armando Ramirez

Entrevista por: Constanza Alcocer