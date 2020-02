Paola Rojas rompe en llanto al recordar el acoso que vivió tras filtración del video de Zague

Después de mantenerse casi en silencio sobre el video íntimo filtrado del futbolista Zague, Paola Rojas, su ex esposa rompió el silencio sobre el gran impacto que cayó sobre ella, sin siquiera estar involucrada.

La periodista abrió su corazón en entrevista con Yordi Rosado, explicando que casi no había querido hablar del tema “porque todavía me duele, yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público, de nadie que sea importante para mis hijos”.

Además confesó que a pesar de que “la bomba estalló” nunca dudó en faltar a trabajar a su noticiero al día siguiente.

“Nunca falto a trabajar… He ido a trabajar enferma y he ido a trabajar exhibida”, confesó.

Sin embargo, lo que más le afectó fue que a pesar de ser una figura pública, la gente traspasara su privacidad y se metieran en su intimidad.

“Cuando tenemos una profesión como esta sabemos que de alguna manera renunciamos a la privacidad, pero una cosa es traspasar el límite de la privacidad y otra muy distinta es traspasar el límite de la intimidad”.

“Muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad… Me escribieron unas cosas… Tanta obscenidad… No dimensioné el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes tan obscenos”, dijo cuando estalló en llanto.

Aquí la entrevista completa:

Recordemos que después de la filtración del video, Paola fue víctima de comentarios machistas en sus redes sociales.

Meses después formó parte de una campaña llamada “Vámonos respetando” en la que participaron varias celebridades en contra de la violencia de género.