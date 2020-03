“No ves a un hombre pelón en las novelas” Manuel Landeta revela por qué Imanol se alejó de los escenarios

¿Pero por qué dejó el mundo del espectáculo? Su padre, Manuel Landeta lo reveló durante una reciente entrevista.

“Sí extraña la actuación, pero Imanol me dijo un día que él tenía ambiciones que sentía que por sus características no iba a lograr o iba a ser más difícil. Es un muchacho bajito, pelón… creo que todavía los productores no ven en la calle un montón de pelones”, contó.