Nick Jonas cantó con comida atorada en los dientes durante los Grammys

Nick Jonas llegó a los Grammys con un outfit increíble ¿y saben qué más? Con un poco de comida entre los dientes.

Durante su performance de What a man gotta do, el guapo fue captado con algo que parecía espinaca entre sus dientes superiores.

Obviamente sus fans no tardaron en notarlo.

“Soy yo… ¿o alguien más notó que Nick Jonas tenía algo entre los dientes?”.

Is it me, or did someone not tell Nick Jonas he had something stuck in his tooth? #grammys — Andie Aedo Urzua (@AedoAndie) January 27, 2020

“¿Alguien más vio la comida atorada ne los dientes de Nick Jonas? ¿Nadie lo checo?”

Anyone else notice this piece of food stuck in Nick Jonas’ tooth?! Like did no one check that?! #grammys — Mackenzie (@mackenzieeeex) January 27, 2020

“¿Nick Jonas está en los Grammys con espinaca entre los dientes?”

Is Nick Jonas on the #GRAMMYs stage with spinach or something in his teeth?!? pic.twitter.com/BKWREj4U3l — Nicole Perez (@nicole_perez1) January 27, 2020

“Umm, ¿hay algo entre los dientes de Nick Jonas?”.

Nuestra teoría favorita fue la siguiente:

“Nick Jonas tenía comida entre los dientes durante su performance y creo que Joe y Kevin no le dijeron a propósito como venganza por romper la banda hace unos años”.

Nick Jonas had food in his teeth during his performance and I think Joe and Kevin purposely didn’t tell him as pay back for breaking up the band years ago — Allison (@AlliNichole7) January 27, 2020

“Quiero ser la espinaca en los dientes de Nick Jonas”.

I want to be the spinach in Nick Jonas’ teeth. — 🎃 (@hawaiinshits) January 27, 2020

Btw, Nick ya a respondido a las críticas, comentarios y chistes:

“Por lo menos saben que como mis verduras”.

nick jonas with spinach in his teeth is my favorite part of the whole show#GrammyAwards pic.twitter.com/fPPlX1B5wP — Heather Wismer (@happykid) January 27, 2020

¡GRANDE!