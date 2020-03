Muere actor de la serie “You” por complicaciones de COVID-19

Blum, de 69 años, era conocido por papeles en películas como Desperately Seeking Susan y Crocodile Dundee así como en series como Succession, Mozart in the Jungle y You.

VER: Belinda se corta el pelo y presume un long bob de envidia

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

— Playwrights Horizons (@phnyc) March 26, 2020