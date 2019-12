5 momentos de la moda que marcaron el 2019

¿Cuáles fueron los eventos de moda que marcaron el 2019? Regresemos a los momentos más significativos.

Mientras el 2019 se acerca a su fin, el tiempo ha llegado. Memorables shows en Fashion Week, personalidades inspiradoras y compromiso con una moda más eco-friendly.

Eventos clave de la moda 2019

Este año, la moda nos ha mostrado todos sus colores. El informe publicado por Lyst arroja luz sobre estos eventos que siempre se asociarán con el 2019. En primer lugar, nostalgia con el regreso de J.Lo en su “vestido de la selva”, en la pasarela de Versace.

2019 también fue el año del empoderamiento femenino con el lanzamiento de Fenty, una marca nacida de una alianza entre Rihanna y el grupo LVHM. La cantante se convierte así en la primera mujer en crear una nueva marca para el grupo de lujo.

Meghan Markle, mientras tanto, asumió el papel de editora de la edición británica de Vogue. En la portada del número de septiembre, la Duquesa de Sussex elige destacar a mujeres inspiradoras como Greta Thunberg, Adwoa Aboah y Jane Fonda.

También recordamos la MET Gala, que una vez más destacó moda espectacular. Desde el cambio expreso de Lady Gaga con 4 atuendos diferentes en la alfombra roja, hasta el aspecto de candelabro de Katy Perry, incluido el vestido de princesa usado por Zendaya, el evento organizado por Anna Wintour fue el momento decisivo de la moda del año.

Revive en imágenes cinco eventos de moda que marcaron el año 2019. ¿Qué tiene reservado el modophere para 2020?

1. Coser memes en el desfile de Viktor and Rolf

El 24 de enero de 2019, con motivo de su desfile de moda primavera/verano, la marca Viktor and Rolf quería enviar mensajes contundentes incluyendo “Soy mi propia musa”, “No llegué tarde, solo no quería venir” y “No soy tímida, nada más no me caes bien” en vestidos grandes de tul. Siluetas que fueron inmediatamente objeto de memes en las redes sociales. Como señala el informe de Lyst, las redes sociales de la marca crecieron un 249% después del desfile.

2. El mundo de la moda se despide de Karl Lagerfeld

El 19 de enero de 2019, Karl Lagerfeld murió, dejando atrás un mundo de la moda desorientado. Después de más de 30 años al frente de la casa con las C entrelazadas, la moda Kaiser ha contribuido en gran medida a la configuración del estilo Chanel. Su brazo derecho, Virginie Viard, es elegida para hacerse cargo de las riendas de la casa. El diseñador alemán ha seguido revolucionando la moda, desde sus inicios en Chloé, hasta su reinado en Chanel y Fendi.

3. Rihanna y el grupo LVMH unen fuerzas para crear Fenty

El 10 de mayo de 2019, Rihanna se convierte en la primera mujer en crear una nueva marca, Fenty, en LVMH. Después de su marca de belleza, Fenty Beauty, lanzada a principios de 2017, la cantante estadounidense logra conquistar el mundo de la moda con una etiqueta que reúne piezas exclusivas del vestuario femenino. Desde el vestido a la medida hasta la minifalda estructurada, el vestuario ideal según Rihanna ya ha seducido a las celebridades, desde Bella Hadid hasta Cara Delevingne.

4. Casi 150 marcas de moda firman un Pacto de Moda

El 24 de agosto de 2019, durante el G7 celebrado en Biarritz, casi 150 marcas de moda se unen para firmar un Pacto de Moda, iniciado por Emmanuel Macron y François – Henri Pinault, CEO de Kering. Un pacto energético que tiene como objetivo reducir el impacto de la moda en el clima, la biodiversidad y los océanos. Entre los firmantes, hay grandes marcas de lujo como Hermès, Saint Laurent, Chanel, Burberry… y marcas de moda rápida como H&M, Zara o incluso GAP.

5. Jennifer Lopez camina en el icónico “vestido de la selva”

El 21 de septiembre de 2019, durante la Semana de la Moda de Milán, EL vestido “jungla” que dio orgien a la plataforma Google Images en 2000, marca un regreso rotundo al podio de Versace. Al cerrar el espectáculo italiano vestida con este modelo fluido.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Francia