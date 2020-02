Miley Cyrus y Liam Hemsworth se encontraron en una fiesta de los Óscares y se ignoraron

Si por alguna razón esperaban que Miley y Liam se llevaran bien después de su divorcio lamentamos romperles el corazón, por que la respuesta es que NO, no se llevan bien y ni siquiera se quieren ver.

¿La prueba? Los ex esposos se encontraron en una fiesta de los Óscares el viernes pasado en Los Ángeles, según People. Llegaron y se fueron separados y mientras estuvieron ahí, no se hablaron.

“No fue un problema ni mucho menos, ni siquiera se dirigieron la palabra. La fiesta estaba llenísima y no fue incómodo para ninguno de los dos. Liam es su pasado y Miley está enfocada en el futuro”, aseguró una fuente.

Y hablando del futuro nos referimos a su romance de torbellino con el modelo y músico Cody Simpson. Los dos están juntos oficialmente desde octubre del año pasado. Aunque ella no ha hablado mucho del tema, él confirmó su relación con la cantante en una entrevista para el The Kyle and Jackie O Show. Incluso se hicieron tatuajes juntos.