Mikaela, hija de Steven Spielberg, revela que es actriz porno

Mikaela, hija de Steven Spielberg, se lanza como actriz porno A pesar de que su papá, Steven Spielberg, tiene una fortuna estimada en 3.9 billones de dólares, Mikaela, la hija adoptiva del cineasta y de la ex actriz Kate Kapshaw, decidió ser independiente en el sentido financiero, y debuta como actriz en el mundo del cine para adultos. "Acabo de lanzar mi carrera autoproducida en entretenimiento para adultos. El objetivo es que sea segura, sana, consensuada. Mi cuerpo, mi vida, mi salario, mi decisión. No le debo a nadie mi autonomía ni mi virtud sólo por tener un nombre”, reveló Mikaela al diario británico "The Sun". La chica de 23 años de edad, también quiere conseguir una licencia para trabajar como bailarina exótica. Indicó que apenas el fin de semana confesó que sus papás su decisión a través de Facetime. "No estaban enojados. Se sentían intrigados por este tipo de oficio. Mi esperanza es llegar a un punto en que sea suficientemente lucrativo como para no tener que estar atada financieramente. "Entonces podré decirle a la gente que no hay nada de malo en usar mi cuerpo en una forma que me haga sentir cómoda". Mikaela vive sola en Nashville, pero sus papás están al pendiente de ella. Fue adoptada cuando era un bebé por Spielberg y Kapshaw. #mikaelaspielberg #stevenspielberg #porno #cineparaadultos #hijaadoptiva