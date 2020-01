Meghan regresa a Hollywood, la actriz está buscando contratar un manager

Parece que la ex actriz y ex Duquesa está lista para regresar a trabajar. Meghan, que se mudó recientemente a Canadá después de renunciar a su título como miembro senior de la familia real, está buscando un manager que la pueda volver a meter a la industria del entretenimiento según reportes.

“Meghan está buscando un representante. Ha comenzado a preguntar por gente”, una fuente reveló a Us Weekly. “Quiere un agente o un manager, pero ha estado buscando a personas para que la representen en proyectos profesionales”.

Aunque no creemos que Meghan se una al elenco de The Crown, parece que sí está en sus planes regresar a la actuación. De hecho, se ha reportado que Meghan firmó un trabajo de VoiceOver para Disney, aunque no se le pagará un sueldo, ya que todo se donará a una fundación.

¿Creen que ella y Harry se vuelvan financieramente independientes pronto?