Meghan Markle estaba sufriendo de ataques de pánico por todos los comentarios negativos de la prensa

Y es que desde su noviazgo con el príncipe, Markle tuvo que soportar noticias falsas, racistas y negativas de sí misma TODOS los días. En algún punto, la Duquesa incluso confesó que se sentía extremadamente vulnerable.

Y un nuevo reporte de Us Weekly revela una de las razones por qué la pareja decidió mudarse a Canadá. De acuerdo a las fuentes de la revista, Meghan ya tenía miedo de salir a la calle porque no quería atraer más prensa negativa. Dijeron que “se sentía atrapada y claustrofobia y estaba teniendo ataques de pánico por todo el estrés”.

