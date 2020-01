Madame Tussauds quita las figuras de cera de Meghan Markle y el príncipe Harry

“La noche de ayer, el Duque y la Duquesa nos impactaron al anunciar que ya no serán miembros senior de la familia real y que dividirán su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica”, mencionaron en un comunicado de prensa. “Para reflexionar sobre el próximo cambio en el lineup real, Madame Tussauds Londres quitará sus figuras de Harry y Meghan inmediatamente”.

La decisión de quitar las figuras ha provocado reacciones de apoyo y desaprueba.

¿Tú qué opinas?

It's now official. They will now be made into scented candles which smell of freedom. https://t.co/vXNr5dQNJ3

— Toby Edwards (@IsSaddleThereIs) January 9, 2020