“Italia nos ha abandonado”: Actor queda atrapado dentro de su casa con su hermana muerta por COVID-19

Un actor italiano subió un video a redes sociales como un intento desesperado para que las autoridades recogieran el cuerpo muerto de su hermana por COVID-19.

Según reportes, el hombre ha sido identificado como Luca Franzese y vivía con su hermana de 47 años en Nápoles. Teresa comenzó a mostrar síntomas de coronavirus la semana pasada, se deterioró rápidamente y falleció el sábado pasado sin haber sido diagnosticada todavía.

Por no tener certeza si había muerto por coronavirus el hospital se negó a recoger su cuerpo, por lo que Luca recurrió a redes sociales para pedir ayuda.

“Mi hermana está muerta en la cama. No sé qué hacer. No le puedo dar el funeral que merece porque las instituciones me han abandonado”.

Después de esperar 36 horas, autoridades sanitarias llegaron y se llevaron el cuerpo que fue enterrado en un cementerio local sin ninguna ceremonia.

La familia de Teresa sigue en cuarentena y finalmente se confirmó que ella SÍ padecía de coronavirus.