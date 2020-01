“Las mujeres con hijos son infelices”: Celia Lora hace polémicas declaraciones

Celia Lora, influencer e hija del famoso músico Alex Lora se encuentra de nuevo en el ojo del huracán. Esta vez por algunas declaraciones que hizo durante una entrevista.

La guapa de 36 años habló sobre si le gustaría o no ser madre algún día ya que se le conoce por llevar un estilo de vida relajado y por ser una verdadera party animal.

Sin embargo, Celia expresó que NO desea tener hijos. ¿La razón? Ha visto cambios (no necesariamente buenos) en la gente que la rodea que sí ha tenido hijos.

“Me muero, yo no, eso sí lo tengo muy claro, zafo, no. Ya que lo veo con gente muy cercana, con amigos, no son felices, sobre todo las mujeres, es otra onda, o sea cambia tu vida completamente, desde el trabajo, todo, entonces yo si tengo claro que eso para mí no es”.

Muchos usuarios en redes sociales han apoyado las declaraciones de Celia, diciendo que cada quien puede opinar lo que quiera y que si ella no quiere tener hijos es SU VIDA.

Sin embargo, otras personas no han tomado el comentario tan a la ligera.