Lady Gaga revela que fue “repetidamente violada” a los 19 años de edad

Lady Gaga abrió su corazón durante una entrevista con Oprah Winfrey y reveló haber sufrido síndrome de estrés post-traumático después de haber sido repetidamente violada a los 19 años.

“Fui repetidamente violada a los 19 años. Es por eso que desarrollé PTSD y también dejé de procesar ese trauma”, contó.

Aunque no contó quién fue su abusador, sí confesó que fue alguien conocido. Lamentablemente, también dijo que el no haber procesado el trauma le causó problemas de salud.

“De la nada me convertí en una estrella y estaba viajando por el mundo de hotel a cuarto a estacionamiento a limosina y al escenario. Nunca procesé mi problema y de la nada empecé a sentir dolores intensos en mi cuerpo que estaban imitando el dolor que sentí después de ser violada”.

Recordemos que el año pasado, Gaga pidió disculpas por haber grabado una canción con el rapero R Kelly, después de que este fuera arrestado por varias acusaciones de abuso sexual.

Ambos colaboraron en la canción Do What U Want en 2013.

“Como una víctima de abuso sexual, hice el video y la canción en un momento oscuro de mi vida”, aseguró en el momento.

Ahora circula una nueva versión de la canción con Christina Aguilera.