La última actualización sobre el caso de Pablo Lyle

El caso de Pablo Lyle sigue avanzando en las cortes estadounidenses.

Este miércoles, el actor pidió a una jueza que le permita viajar a México para poder pasar tiempo con su familia y trabajar.

Recordemos que el actor está bajo arresto domiciliario tras ser acusado de homicidio por involucrarse en una pelea de tráfico con un hombre en Miami.

“Hace diez meses que Pablo no ha podido trabajar, diez meses que no ha podido sostener económicamente a su familia. No es culpable de nada, no debería haber castigo y la forma en que está ahora se está convirtiendo en un castigo”, aseguró su abogado.

La fiscal en el casó argumentó que si dejan que Lyle regrese a México, este podría decidir no volver a Estados Unidos, dejando el caso a la mitad y sin conclusión.

La jueza no accedió ni negó la petición de Lyle y convocó a una nueva audiencia para el 22 de enero en la que se informará la decisión y el futuro del caso.

