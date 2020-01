La Reina está “muy triste” de que Archie no crecerá con la familia real

Las cosas están cambiando en el Palacio de Buckingham, y con eso nos referimos obviamente al nuevo rol de Harry y Meghan como mortales. No solo han sido despojados de sus títulos nobiliarios, también han renunciado a las aportaciones financieras de la realeza y vivirán en Canadá de ahora en adelante.

Obviamente, aún hay detalles que falta aclarar y mientras la reina Isabel aseguró estar “contenta” con los cambios, hay una cosa que no la tiene nada contenta: no poder pasar más tiempo con Archie.

De acuerdo a The Sunday Times, la Reina está “muy triste” de que ella y otros miembros de la familia real no podrán convivir con Archie y no lo han hecho desde hace meses. Los Sussexes huyeron del Reino Unido desde noviembre, y ahora parece que Archie no regresará pronto. Una fuente compartió, “Está muy triste de que casi no conoce a Archie y se perderá verlo crecer al igual que sus primos y otros miembros de la familia”.

Esto llega después de reportes de que Archie apenas conoce a sus primos, el príncipe George, Charlotte y Louis.

COSMO RECOMIENDA: