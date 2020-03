Kylie Jenner es criticada por opulencia en medio de pandemia

Kylie Jenner ha sido atacada sin cesar en redes sociales, por presumir opulencia en medio de una pandemia mundial que ha causado que miles de negocios estén al borde de la quiebra.

VER: Dua Lipa llora rompe en llanto por la filtración de su nuevo álbum

Todo comenzó cuando la reality star compartió en sus redes sociales unos palillos japoneses Louis Vuitton, que según la página oficial del diseñador cuestan 450 dólares (10,900 MXN).

En el mismo video dijo que ya quería viajar para comenzar a usar sus pasitos.

“La gente se está muriendo de hambre”, le respondieron.

Kylie Jenner just had a brand new LV chopsticks. If I own it, I would never use it to eat sushi the fuck 😩 pic.twitter.com/GYXDLBVFkL

— Ekidjun (@ekidjun) March 23, 2020