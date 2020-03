Kim Kardashian encontró una langosta en las calles de California

Aparentemente Kim estaba paseando por la calle cuando se encontró a una langosta caminando casualmente.

Kim compartió un video del animal en su perfil de Twitter acompañado de un mensaje: “Estoy confundida, hay una langosta caminando por la calle en Calabasas. ¿Qué está pasando?”.

Just confused how a lobster is walking on my street in Calabasas! What is happening?!?!?! pic.twitter.com/h5cy1IzTPI

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 16, 2020