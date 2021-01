La actriz Kim Cattrall, que interpretaba el personaje de Samantha Jones, se alegra de haber dicho adiós a ‘Sex and the City’.

Apenas nos enteramos de los fuertes rumores del «reboot» con capítulos limitados que se estaría planeando en HBO Max (¡Feliz Navidad a todos los fans!), pero sin Samantha Jones y Kim Cattrall dice estar feliz de no regresar a la serie.

Kim Cattrall es la actriz que le daba vida a Samantha Jones, pero sus problemas con Sarah Jessica Parker la hicieron tomar la decisión de nunca más regresar al famoso personaje, ni con un cheque en blanco.

Kim Cattrall se alegra de haber dicho adiós para siempre a ‘Sex and the City’

La actriz está feliz de haberle dicho adiós y no regresar al reboot que continuaría la historia que se quedó en la segunda película. Así lo declaró en una nueva entrevista al podcast ‘Women’s Prize for Fiction’:

«Me divertí mucho en su momento y me encantaba y era muy emocionante explorar nuevo territorio, que es lo que creo que hicimos. Siempre sientes cierta vergüenza cuando renuncias a algo así, aunque sea la única opción, pero tienes que superarlo y pasar la página».

Cattrall sabe que la opinión del público es que debería dejar atrás todos y olvidar los problemas que pudo tener con Sarah Jessica Parker, pero ella asegura que es muy afortunada de tomar su decisión y elegir.

«Soy muy afortunada por poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego. Sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa».

¿Qué opinas, tú dejarías a un lado los problemas y te tragarías el orgullo?

