Kate Middleton es captada en video evitando que el príncipe William le toque el hombro

La sorpresiva reacción de la Duquesa ha detonado todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales.

El momento sucedió durante la participación de la pareja en el programa A Berry Royal Christmas, un programa de cocina hecho por la famosísima Mary Berry.

Todo iba bien hasta que William intenta tocar el hombro de Kate y ella se mueve para evitar que siquiera la toque.

Aquí el momento:

Lo que muchas personas han subrayado es que Kate y William deben seguir siempre un protocolo de lenguaje corporal cuando están en público, por lo que esto debió ser solamente un malentendido. Una usuaria de Twitter tiene otra teoría que también parece probable:

“Creo que le dio cosquillas en la espalda o en el hombro. Sí se movió de la nada pero no le hizo ojos feos ni hubo una reacción facial. No es un clip lo suficientemente largo como para saber exactamente qué estaba pasando. Ambos se ven tranquilos y de buen humor”.

I think he tickled her back or shoulder, she did move but there were no dirty looks or even a facial reaction, it was not really long enough of a clip to really tell what was going on, but both seem to be in good humour

— MaryKath (@MaryKath55) December 17, 2019