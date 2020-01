Karla Sofía Gascón se someterá a un procedimiento estético para aumentar su busto

Karla Sofía Gascón, que hace un par de años acaparó los titulares por ser una de las primeras actrices transgénero en la industria latinoamericana se someterá a una cirugía plástica para aumentar sus senos.

El año pasado Karla Sofía fue reconocida legalmente como mujer y ahora dará un paso más en su transformación.

En entrevista con un programa de espectáculos, Karla confesó que se someterá a un aumento de senos.

“La semana que viene probablemente me haga un aumento de busto, no quiero tener dos globos aquí, quiero ponerme la ropa y que me abroche, nunca he sido una persona exagerada, creo, ni extravagante en ningún sentido, entonces ahora tampoco”.

¡Se verá guapísima!