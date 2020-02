Justin Bieber revela detalles sobre su “loca” vida sexual con Hailey Baldwin

¿No aman cuando las celebridades nos cuentan detalles de su intimidad nada más porque sí? El último en hacerlo fue Justin Drew Bieber, que ha sido acusado de compartir demasiada información sobre las cosas que pasan en la recámara que comparte con su esposa, Hailey Baldwin.

Justin hizo estas impactantes revelaciones en un concierto esta semana después de que una de sus fans preguntó qué hace cuando no está en tour o trabajando en música nueva. “Depende con quién estoy”, dijo. “Cuando estoy con mi esposa nos gusta… ya saben, pueden adivinar lo que hacemos. Se pone muy loco… es básicamente lo único que hacemos”.

Y porque no fue suficiente con esa afirmación, agregó: “Nos gusta ver películas, nos gusta hacer Netflix y chill, pero definitivamente no solo hacemos chill”. OK.

¿Te esperabas esto de la feliz pareja?