Jessica Simpson revela que fue infiel a su ex esposo con Johnny Knoxville

Oops! Jessica Simpson acaba de admitir que tuvo una aventura con Johnny Knoxville y aunque nada pasó físicamente, sí se involucraron emocionalmente.

Esto sucedió durante la filmación de The Dukes of Hazzard y Jessica lo admitió en su libro Open Book en donde discutió su matrimonio fallido con Nick Lachey.

“Respiro, Johnny. El chico de Tennessee, como le llamaba en mi diario. Ambos estábamos casados, así que no haríamos nada físico. Pero para mí, una aventura emocional era peor que una física. Es chistoso, lo sé, porque había puesto tanto énfasis en no tener sexo antes del matrimonio. Después de que tuve sexo por primera vez me di cuenta que lo que importa es lo emocional. Johnny y yo tuvimos eso. Era una traición peor a mi matrimonio que el sexo”, explicó.

“Le compartía todos mis pensamientos y no me volteaba los ojos. A él le gustaba que yo fuera inteligente y abrazaba mis vulnerabilidad. No se burlaba de mí, se reía conmigo. Creía en mí”, finalizó.

Aunque ahora Jessica está felizmente casada y su ex Nick Lachey también, tendremos que esperar para ver cómo reacciona ante tal revelación.

¿Te imaginabas que había química entre Johnny y Jess?