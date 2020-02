¿Jackie Chan está en cuarentena por el coronavirus?

El actor estuvo en una fiesta hace unos días con miembros de la policía de Hong Kong, entre ellos uno que ha sido diagnosticado positivamente de coronavirus.

El 21 de febrero, se confirmó por las autoridades de Hong Kong que 59 oficiales estaban en cuarentena después de que estuvieran presentes en la fiesta de retiro de un colega se contagió de la enfermedad.

Cuatro de sus compañeros, su esposa y su suegra ya tienen síntomas.

Sin embargo, fuentes no oficiales aseguran que Chan no estuvo en esa fiesta, sino en otra.

Aquí un video del actor en la reunión:

