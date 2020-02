Impacta discurso de aceptación de Joaquin Phoenix en los Óscares

Joaquin no habló sobre la controversia alrededor de la película o como su personaje era extremadamente misógino, pero sí habló sobre sus problemas personales, incluyendo su mala actitud, su egoísmo y cómo ha sido difícil trabajar con él en el pasado. Además agregó que se siente agradecido de que le han dado una segunda oportunidad.

Joaquin también tomó la oportunidad para hablar sobre la sociedad egoísta y cuestionó por qué los humanos sienten que tienen el derecho de inseminar vacas “artificialmente” y “dominar y controlar otros grupos y especies con impunidad”. Definitivamente tomó sus dos minutos y los usó para poner luz sobre algunos de los problemas sociales actuales más polémicos.

Su discurso nos recordó un poco al que dio en los premios BAFTA’s hace unas semanas, en donde criticó a Hollywood por “crear, perpetuar y sacar provecho de un sistema de opresión” y pidió que “se desmantelara”.

Aquí el discurso completo:

Joaquin Phoenix: "That's when we're at our best, when we support each other. Not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other toward redemption." #Oscars pic.twitter.com/K6HOkWRFws

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) February 10, 2020