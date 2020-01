Hay un hombre disfrazado de calavera en los Grammys y no podemos con las reacciones en redes

Los Grammys a veces son un poco raros. Mucha gente creativa se junta en un solo cuarto y dan discursos súper emocionales y cantan nuevas y viejas canciones. Es por eso que no sorprende que uno de los invitados llegara con.. ¿Maquillaje de esqueleto?

Es verdad. Hay un hombre en la segunda fila de los Grammys maquillado de calavera y nadie sabe por qué. Nadie tiene idea. Las redes sociales, naturalmente se están volviendo locos.

“Me dijeron que todos vendrían disfrazados”.

“I was told everyone would be in costume.” pic.twitter.com/v1u5VKbx6g — Matt Gorman (@mattsgorman) January 27, 2020

“Hay un hombre maquillado de esqueleto en los Grammys. Tengo muchas preguntas al respecto”.

If you don’t see it, someone at the Grammys is in the audience with a skeleton face paint 🥴 I have many questions. — Z for Z (@zarigee) January 27, 2020

“¿Quién es el tipo de la segunda fila de los Grammys usando el maquillaje de esqueleto?”.

Who is the guy in the second row of the #GRAMMYs audience wearing the skeleton mask?#GRAMMYAwards2020 #GrammyAwards — Kit Curran (@curran_kit) January 27, 2020

So who is the dude with the skeleton face paint on at the #GRAMMYs? pic.twitter.com/GiBVm1xgQK — Triple Play (@TriplePlayMusic) January 27, 2020

“¿Alguien más ve al tipo con el maquillaje de esqueleto en los Grammys?”.

does anyone else see the dude with skeleton face makeup at the grammys?? who is he 😳 — raene :] (@peachjjong_) January 27, 2020

“Me estoy volviendo loca o alguien más ve al tipo esqueleto en los Grammys”.

am i going fucking crazy or is anyone seeing the guy with skeleton makeup #GRAMMYs — jai (@thisisjailenec) January 27, 2020

No, no te estás volviendo loca.

Por el momento no tenemos una explicación lógica de por qué alguien haría algo así o quién es el personaje detrás de la máscara.

Sin embargo, ya existen teorías de quién es este hombre.

Is that Tobias Forge in skeleton paint chilling third row at the #GRAMMYs — Sam Dan (@sninjam) January 27, 2020

Btw, Tobias Forge es un músico sueco. ¿Será?