Fernando Colunga asegura que no se ha hecho ninguna cirugía plástica

Todos sabemos que Fernando Colunga es uno de los galanes mexicanos que más valoran su privacidad.

El actor rara vez habla sobre su vida amorosa, privada e incluso poco se sabe sobre su vida cotidiana.

Sin embargo, el guapo rompió el silencio en entrevista, asegurando que a pesar de rumores y suposiciones, él nunca se ha sometido a una cirugía estética y luce joven a sus 53 años por un estilo de vida sano.

“Yo sé que hay puente que te ve y dice: ‘Ah es que ya se arregló la cara’. No señor, es que me he cuidado toda la vida, he comido sano y me preocupa verme bien porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, no he tenido excesos, no he bebido y no he fumado”.

