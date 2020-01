Fans enfurecen con Kylie Jenner por su último Instagram Story

OUCH! De nuevo Kylie Jenner se encuentra en el ojo del huracán y es que todas las Kardashian han sido duramente criticadas por su respuesta (o falta de) en relación a los incendios en Australia. Sin duda el planeta se encuentra en una crisis ambiental y cualquier donación funciona, por lo que decenas de celebridades han usado sus redes sociales para pedir y hacer donaciones, lo que nos trae de regreso a las Kardashian. Algunos fans han criticado a las hermanas por “no hacer suficiente”.

Kim Kardashian ya habló sobre el tema, pero Kylie metió la pata. Después de abordar el tema en sus Instagram Stories, Kylie compartió otra historia en la que aparece usando nada más y nada menos que unas pantuflas de mink y sus seguidores NO están felices.

“Kylie compartiendo cómo se siente triste por la muerte de los animales en Australia por los incendios y después mostrando sus pantuflas de mink es la hipocresía más grande del 2020…”

Kylie posting about how she is feeling heartbroken about the death of animals in Australia due to fire and then posting her wearing a slipper made of minks fur is the biggest hypocrisy of 2020… pic.twitter.com/odq866E9Ji — Pop Crave (@popcrayye) January 6, 2020

“No entiendo como Kylie Jenner puede publicar sobre los animales muriendo en los incendios de Australia y después compartir una foto de sí misma usando unos zapatos de mink real”.

i don’t understand how Kylie Jenner can post about the poor animals dying in the Australian fires and then two snaps later post a picture of her wearing real mink fur shoes — sustainable queen (@colourfulbeige) January 4, 2020

“Kylie Jenner realmente pensó que estaba haciendo un cambio cuando escribió que tenía el corazón roto por los animales muertos en los incendios de Australia y después publicó una foto de sus pantuflas Louis Vuitton de mink”.

kylie jenner really thought she was doing something when she posted being heart broken about half a billion animals dying in the australia fires and then proceeded to post a picture of her louis vuitton real mink fur slippers pic.twitter.com/qgQni9hcpH — jo (@heIIojojo) January 6, 2020

“Aquí hay fotos de minks para que enciendan su timeline, antes de que Kylie Jenner los convierta en pantuflas y después diga que le duele que mueran animales en los incendios de Australia”.

Here are some very-much-alive minks to brighten your timeline, before Kylie Jenner turns them into LV slippers and then posts on her Instagram Story about how heartbroken she is by animals being killed in the Australia fires. pic.twitter.com/P8SXBAMVUp — Jeeves ‘Logosmith’ Williams 🇬🇧🇪🇺🇲🇽🏳️‍🌈 (@jeeveswilliams) January 6, 2020

Y encima de todo, el último post de Instagram que compartió también causó polémica. La reality star tuvo que cambiar la leyenda ya que había escrito “encuentra tu fuego” y al ver críticas lo cambió a “noche afuera”.

¿Crees que lo que hizo fue insensible?