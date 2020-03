Estas dos participantes de Love Is Blind se conocían desde antes del show

Queremos saberlo todo, qué se siente estar en el show, dónde están las parejas ahora y qué sigue en el futuro.

La última cosa que nos dejó en shock fue una ronda de preguntas y respuestas que Jessica Batten hizo en Instagram, en donde le preguntaron si conocía a Kelly antes del show.

Ahí reveló que ella y Kelly Chase han sido amigas por más de 10 años.

I was today years old when I found out jessica and kelly from love is blind have known each other for TEN YEARS. pic.twitter.com/lHkbD9MlM8

— Gemma Tomlinson (@OMGgemma) March 7, 2020