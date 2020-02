El príncipe William está “aliviado” de que Harry y Meghan renunciaron a la realeza

Una semana después de que Kate Middleton entro en “pánico” por la salida de Meghan y Harry de la realeza, ya sabemos qué opina y cómo se siente William. De acuerdo con fuentes de People, su relación está mejor de lo que esperábamos, lo que es buenísimo porque se decía que Kate y Meghan realmente no se estaban llevando bien.

Existen rumores de que Harry y William no se llevaban bien desde noviembre de 2018, justo cuando se rumoraba que en realidad Meghan y Kate eran las mejores amigas. Fue un momento tenso y después de que Harry renunció en enero, las cosas se pusieron aún más grises. De acuerdo a un nuevo reporte, “No se fueron en los mejores términos y ambos hermanos están aliviados de que las cosas terminaron”.

Obviamente eso no significa que William está feliz de que Harry ya no está o que Harry sea el más feliz por haberse mudado a otro continente, pero parece que todos están tranquilos con la decisión. La fuente continuó “Tal vez Meghan y Harry no pensaron bien en lo que estaban haciendo, pero querían ser felices. ¿Quién los puede juzgar por eso?”.

Pues, la distancia suele sanar las heridas así que tendremos que esperar a ver qué sucederá.