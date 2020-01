El príncipe Harry quiso tener una reunión con la Reina y se le negó el acceso

De acuerdo a información de Evening Standard, Harry intentó reunirse con su abuela y esta lo rechazó, negándole la entrada.

“Harry originalmente contactó al príncipe Carlos para poder pasar más tiempo en Canadá y en América antes de Navidad”, lamentablemente de acuerdo con el mismo medio, Carlos le negó la oportunidad y le dijo que tendrían que discutirlo “más a fondo”.

Tras estos hechos, Harry buscó reunirse personalmente con la Reina, que le dijo que lo haría con gusto siempre y cuando pudiera hablar antes con el príncipe Carlos y finalmente, ella le negó la entrada a Harry y nunca pudieron hablar de frente.

Fuentes cercanas al palacio de Buckingham aseguran que «Meghan y Harry pagarán caro por tomar esta decisión».

Una reportera real aseguró hace algunas horas que la Reina pidió una junta de emergencia para poder controlar los daños y darle a Harry y a Meghan un nuevo “rol” en cuestión de días.

Breaking: the Queen has convened a meeting of all four royal households and ‘tasked’ them with coming up with a ‘workable’ future role for the Duke and Duchess of Sussex within ‘days not weeks’.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 9, 2020