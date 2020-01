El príncipe Carlos estaba “lleno de rabia” al enterarse de los planes de Harry y Meghan

Mientras, una fuente contó a The Sun, “Hay furia sobre cómo decidieron hacer esto sin ningún pensamiento de las implicaciones que tiene a la institución. La Reina está muy molesta. El príncipe de Gales y el Duque de Cambridge están llenos de rabia. Los cortesanos no lo pueden creer. Hay muchísimas preguntas sin responder de por qué lo hicieron así, sin considerar a nadie más. Había un plan de discutirlo y llegar a un acuerdo que funcione para todos los miembros de la familia”.

De acuerdo a Daily Mail, los reales senior se han juntado en Kensington Palace para hablar de “crisis”, lo que suena conveniente, considerando que hoy es el cumpleaños #38 de Kate Middleton.

Hasta el momento Buckingham Palace solo ha lanzado un comunicado corto simplemente diciendo: “Discusiones con el Duque y la Duquesa de Sussex están comenzando. Entendemos el deseo de ir por otro camino, pero estos son problemas complicados que tomarán tiempo para solucionarse”.

Buckingham Palace have sent their own statement out, adding that discussions with the couple are at “an early stage.” pic.twitter.com/aCXyEMQuW8

