El novio de Yalitza Aparicio es un “golpeador”, según cuenta su ex novia

Sin embargo, según la ex novia de Montes, este es todo menos un novio ideal para la actriz.

¿La razón? Wendy Ahumada, contó a la revista de espectáculos TVNotas, que vivió un verdadero infierno cuando estaba en una relación con él.

De acuerdo al testimonio de Wendy, André le fue infiel, la golpeó y tenía problemas con el alcohol.

“En ese entonces dejamos Oaxaca para irnos a vivir juntos a la casa de sus papás en Ixtapaluca, en el Estado de México. Él trabajó en una clínica cerca de donde vivimos, era ayudante de un odontólogo y todo marchaba bien, pero la verdad sí hubo una que otra ocasión en que hubo agresiones físicas. Me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer… aunque sí lo volvió a hacer”, contó.