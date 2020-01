El chef de Lady Di está *FURIOSO* por la decisión de Meghan y Harry

Más drama en 3,2,1… Solo recordemos que ayer Meghan y Harry decidieron lanzar un comunicado en donde anunciaban su renuncia como miembros senior de la familia real. Sin embargo, en ese momento nosotros no sabíamos que ambos tomaron la decisión de anunciarlo al mundo… sin avisarle a nadie más. No, ni siquiera la Reina sabía.

Al parecer, la renuncia de Harry y Meghan sigue en una etapa “temprana” de discusión y la Reina la ha llamado un “problema complicado”.

Según fuentes, la familia real se siente traicionada y el príncipe William se siente increíblemente herido y ahora, otros miembros cercanos a la familia están opinando al respecto.

Por miembros cercanos nos referimos a Darren McGrady, el ex chef de Lady Di.

Darren recurrió a Twitter después del famoso comunicado de los Duques para expresar su enojo.

“Meghan NUNCA quiso ser parte de la familia real. Meghan querías famosa. Meghan es famosa. Todo es sobre Meghan”, escribió.

Meghan never wanted to be Royal. Meghan wanted to be famous. Meghan is famous! It's all about Meghan! https://t.co/SNAij6yWz7 — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) January 8, 2020

Lamentablemente no paró ahí.

“La gente que dice que la princesa Diana estaría orgullosa claramente no la conocían. Ella hubiera estado furiosa con Harry por dejar que lo manipulen así”, continuó. “Recuerdo a la princesa Diana en la cocina de Kensington Palace hablando sobre sus hijos. ‘William es profundo como su papá, Harry es un menso como yo’. Supongo que le atinó”.

People saying Princess Diana would be proud don't know Princess Diana. She would have been furious that Harry had been so manipulated #SadDay — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) January 8, 2020

I remember Princess Diana in the kitchen at Kensington Palace talking about "her boys" … "William is deep like his father. Harry is an airhead like me" I guess she nailed it. — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) January 9, 2020

“Diana respetó a la Reina hasta en sus momentos más oscuros. Estaría muy enojada con Harry en este momento”, finalizó.