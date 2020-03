Dua Lipa llora rompe en llanto por la filtración de su nuevo álbum

La cantante estaba preparando el lanzamiento con calma, sin embargo, por la situación contó en un Instagram Live que lo hará antes de lo que esperaba.

VER: Kim Kardashian se le va encima a Taylor Swift en redes sociales

Dua se mostró muy afectada por lo sucedido, explicando que se está sintiendo forzada a lanzar el contenido sin llevar a cabo los planes que tenía.

Sus fans la apoyaron:

@queenadkinss Me siento muy mal por Dua Lipa, quería que todos escucharan su nuevo álbum de manera especial y por una filtración ya no podrán. Deben parar y respetar el trabajo de los demás.

I am so sorry for Dua lipa 😭 she wanted everyone to listen to her album in her own way and in time not for a damn leak, they must STOP with that AND RESPECT THE WORK OF OTHERS!!!!.

pic.twitter.com/CeGgCCntzh

— 🌙 (@queenadkinss) March 23, 2020