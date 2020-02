Difunden video íntimo de Conor McGregor con mujer que *NO* es su esposa

El video fue publicado hace unos días en redes sociales y ya se ha hecho viral. En el corto clip aparece una mujer grabando a McGregor dormido pacíficamente en su cama. Hasta el momento no se sabe cuando fue grabado ni en donde.

Aunque el luchador aparece de espaldas sus tatuajes delatan que en realidad sí se trata de él.

pic.twitter.com/X48i3HVIJG pretty sure everyone has seen this now, but saying that the tattoo is on the wrong arm, this video has been flipped and you could see that it is clearly Connor McGregor

— Najé (@JustSimplyEjan) February 12, 2020