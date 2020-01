La fortuna de Meghan Markle nos tiene en SHOCK

A pesar de lo que muchos puedan pensar, Meghan Markle no necesita el apoyo financiero de la Reina. Tras anunciar su renuncia como miembro senior de la familia real británica y expresar su deseo de volverse financieramente independiente (¿hay algo malo en esto?) muchos han expresado sus dudas de que Meg pueda sostenerse por si sola. Les tenemos una noticia: Meghan Markle es extremadamente rica y su fortuna nos tiene en shock.

Te lo desglosamos.

Su salario de Suits

Mucho antes de que Meghan conociera el príncipe Harry y comenzara su aventura de convertirse en una princesa de la vida real, era la protagonista de la serie Suits. Se reporta que por cada capítulo le pagaban hasta 50 mil dólares, lo que más o menos la hizo ganas 450 mil dólares al año.

Ingresos de películas

Según KnowNetWorth.com Meghan ganó 187 mil dólares de la película Remember Me, 171,429 por The Candidate y 153,849 de The Boys and Girls Guide to Getting Down. Sin embargo, Meghan ha participado en muchas más películas por lo que se estima que su ingreso de ellas es mucho más alto.

Ingresos por publicidad

Antes de ser de la realeza, Meghan probó el dulce jugo de los ingresos por publicidad. Al parecer la actriz ganaba hasta 80 mil dólares al año por hacer publicidad a productos a través de sus redes sociales.

Ingresos futuros de la familia real

Meghan y el príncipe Harry (que por cierto tienen una fortuna de más o menos 40 millones de dólares) no combinarán sus finanzas hasta que ella decida convertirse en una ciudadana británica, lo que podría tomar todavía algunos años. La experta en realeza Marlene Koenig le aseguró a Time, “No puede comenzar el proceso de convertirse en una ciudadana británica hasta que cumpla tres años de casada, y cuando pueda hacerlo, necesitará tomar la decisión de renunciar a su ciudadanía americana”.

Fortuna total estimada

KnowNetWorth.com reporta que todo combinado pone la fortuna de Meghan en un estimado de 7 millones de dólares, lo cual no está nada mal.

