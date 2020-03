Charlie Sheen es acusado de violar al actor Corey Haim

Y Sheen no se ha tardado en reaccionar a las acusaciones.

LA ACUSACIÓN

Sheen fue acusado por el actor Corey Feldman de haber violado a Corey Haim. La acusación se hizo a través de un documental que Feldman lanzó esta semana llamado “(My) Truth: The Rape of Two Coreys” en donde aseguró que su amigo Haim fue violado por Sheen cuando tenía 13 años. Recordemos que Haim murió en 2010.

Charlie Sheen y Corey Haim participaron en la película Lucas en 1986.

Otras personas dentro del documental revelaron que Haim les había contado sobre la violación de Sheen.

VER: Harvey Weinstein sentenciado a de 23 años de cárcel

SHEEN RESPONDE

El actor de Two and a Half Men envió un comunicado a través de su publicista en donde negó los hechos.

“Estas acusaciones enfermas, retorcidas y disparatadas nunca sucedieron. Punto”.

También invitó a los interesados a ver lo que ha dicho la mamá de Haim al respecto.

Judy Haim dijo públicamente que no cree que Sheen fue la persona que abusó de su hijo. De hecho, dijo que tenía fuertes sospechas de que en realidad fue el fallecido actor Dominick Brascia.

Feldman dijo que espera que su documental, en donde se abre completamente sobre los abusos en la industria cinematográfica, ayude a las víctimas a hablar.