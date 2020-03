Camila Sodi confirma que ella y su hija tienen coronavirus

View this post on Instagram

Swipe 👉🏽Rubia , castaña , chola, pelo muuuy cortito , mini rastas , chongo , fleco , negro , largo y messy o recién levantada… expresarnos a través del pelo siempre ha sido liberador para los humanos !!! Ya no más juicios entre nosotras y hacia nosotras!! Cada look tiene lo súper suyo para cada momento de la vida ( o el trabajo 🤪) #MiPeloDice #PanteneLovers #PeloPantene #Ad @pantenemexico