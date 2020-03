El hijo de Britney Spears asegura que la cantante renunciará a la música

Mucho se ha dicho sobre Britney Spears a lo largo de los años, sin embargo, sus hijos siempre se han mantenido al margen. Hasta ahora, ya que Jayden Federline hizo un Instagram Live en donde habló sobre la carrera de su mamá.

De acuerdo a Us Weekly, el chico de 13 años, filmó un video en la casa de su papá, Kevin Federline en donde dijo que contaría toda la historia de su mamá si conseguía cierto número de seguidores.

“¿Qué está pasando con mi mama? Les contaré en cuanto tenga 5 mil seguidores en mi Instagram. Las cosas las diré en el futuro, cuando sea muy popular”.

Además dijo que no sabía si está siendo manipulado o controlado.

En algún punto, uno de sus followers le preguntó si Brit estaría haciendo nueva música pronto a lo que respondió:

“De hecho, hace mucho que no la veo hacer música en general. No creo, no lo sé, la verdad no lo sé”.

También contó que Britney le confió un día que quería renunciar por completo a la música.

Habló un poco de su papá Kevin, a quien comparó con Jesucristo, sobre Sam Asghari y sobre su abuelo Jamie Spears.

Aquí el video completo: