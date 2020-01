Brad Pitt dice que Bradley Cooper le ayudó a dejar el alcohol

Sabemos que Brad Pitt está mejor que nunca desde que dejó de tomar, comenzó a asistir a reuniones de AA y empezó a trabajar en su salud. Y según el actor, un soporte vital para lograr esto fue su amigo Bradley Cooper.

Los famosos amigos se reunieron durante la National Board of Review Annual Awards Gala en Nueva York esta semana, en donde Cooper presentó la película Once Upon a Time in Hollywood y entregó un premio a Brad.

Cuando el guapo actor subió al escenario no tuvo nada más que cosas buenas que decir sobre Bradley.

“Bradley acaba de dormir a su hija y luego corrió para acá para hacer esto”, dijo. “Es un amor de persona. Yo estoy sobrio gracias a este hombre y cada día ha sido más feliz desde entonces”.

Recordemos que en 2017, Pitt dio una entrevista a GQ en donde habló sobre sus problemas de adicciones y abuso de sustancias, diciendo que se ha mantenido sobrio desde su separación con Angelina Jolie.

¡BRAVO BRAD Y BRADLEY!