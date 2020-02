Así fue la desastrosa audición de Macaulay Culkin para Once Upon A Time in Hollywood

Después de años de mantenerse lejos de las cámaras y los sets, el actor Macaulay Culkin regresó el año pasado a trabajar tomando un rol pequeño en la película Changeland.

Sin embargo, los planes del actor eran otros, pues quería hacer un gran comeback participando en la película de Quentin Tarantino de Once Upon A Time In Hollywood. Lamentablemente, la audición no fue nada bien.

Era la primera audición de Culkin en casi una década.

“Fue un desastre. Ni yo me hubiera contratado. Soy muy malo en las audiciones y fue la primera que había hecho en ocho años”, relató en entrevista para Esquire.

Además, lamentó que la gente tenga una imagen equivocada de él solo por haberse alejado de la fama por tanto tiempo.

“La gente asume que estoy loco, tengo algo mal o estoy dañado. Raro. Roto. Y es que llevo encerrado un año o dos. Casi no salgo. Entonces los entiendo”.

¡Esperamos verlo pronto en más roles!

COSMO RECOMIENDA: